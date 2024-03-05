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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حماس تكشف تطورا عاجلا في المفاوضات ورسالة للرئيس الأمريكي

غزة
غزة

كشف الدكتور باسم نعيم عضو المكتب السياسي في حركة حماس، أخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والمفاوضات الجارية للوصول لهدنة انسانية ووقف إطلاق النار.

قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج على حضرة المواطن، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن لا يمكن وصف ما يحدث في قطاع غزة، ولا توجد يمكن تصف ما يحدث من حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

أضاف الدكتور باسم نعيم عضو المكتب السياسي في حركة حماس، أن الشعب الفلسطيني يعاني من مجاعة والوضع الطبي انهار، وهناك تدمير ممنهج لابار المياه وكل مقاومات الحياة فس القطاع.
وأشار الدكتور باسم نعيم عضو المكتب السياسي في حركة حماس، إلى أن المفاوضات جارية حاليا بين الوفود من إسرائيل وحركة حماس، ونتنياهو يتعنت في المفاوضات خوفا من توقف الحرب ودخول السجن.

وأضاف الدكتور باسم نعيم عضو المكتب السياسي في حركة حماس، انه لا أعتقد أنه يتم وقف إطلاق النار قبل يوم الخميس المقبل وقبل شهر رمضان، موجها حديثه للرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا :"لا تختلف عن إسرائيل، وتنفذ نفس سياسة العدو الإسرائيلي".

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