عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل لجنة الإدارة المحلية يطالب بحوكمة ملف مواقف السرفيس وتطويرها

لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

طالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحوكمة ملف مواقف السرفيس وتطويرها لتعظيم موارد الدولة منها، قائلا: فتحنا هذا الملف في اللجنة منذ 9 سنوات وطالبنا مراراً وتكراراً بمواجهة الفساد في منظومة المواقف وحتى الآن لم يحدث أي تحرك في هذا الملف الذي يمكن أن يدخل للدولة نحو 10 مليارات جنيه لو تم تم تطويره وإدارته بشكل صحيح وتقنين أوضاع المواقف العشوائية".

 

و لفت  الحسيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تقنين أوضاع وتطوير المواقف، إن هناك خلل اداري في المحليات في إدارة وهيكلة قطاع المواقف، وهناك فساد كبير ينخر في المواقف ويهدر هذه المليارات على الدولة، و أضاف : "ابحثوا عن كشوف البركة في المواقف بالمحافظات، شوفوا من ينتفعون ويفسدون هذه المنظومة".

 

وهدد وكيل لجنة الإدارة المحلية بتقديم استجواب ضد فساد منظومة المواقف في المحافظات في حال عدم التصدي لهذا الفساد وإعادة هيكلة المنظومة وتطويرها، قائلا: 9 سنين بنتكلم في الموضوع دا ومفيش فايدة.
 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن ضرورة تقنين أوضاع وتنظيم المواقف العشوائية المنتشرة بالمناطق المختلفة بحي المرج وخاصة موقف المرج الجديدة، والذي يعتبر مدخل لمحافظتي القاهرة والقليوبية، وذلك بهدف القضاء على الازدحام والتكدس المروري وأعمال البلطجة – المنتشرة بتلك المواقف، فضلاً عن مساهمة ذلك في تعظيم موارد الدولة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 2023.

 

ناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأول بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات على سبيل المثال لا الحصر (موقف مدينة منشأة القناطر، موقف بمنطقة قرية نكلا بمحافظة الجيزة، موقف منطقة قرية برطس بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة)، والطلب الثاني بشأن تقنين تحصيل إيرادات مواقف السرفيس على كافة أنحاء الجمهورية عن طريق ميكنة عملية التحصيل ببطاقات فيزا مدفوعة مقدماً من خلال بنوك (التعمير والإسكان – الأهلي المصري - مصر)، وذلك لضمان الحصول على كامل إيرادات مواقف السرفيس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

عطل كبير يضرب فيسبوك وإنستجرام في مصر والعالم

ترشيحاتنا

المخابرات الروسية: هجوم 7 أكتوبر "فشل مطلق" للموساد الإسرائيلي

الخارجية الأمريكية تكشف عن مدة وقف إطلاق النار في غزة بالصفقة المنتظرة

محلية البرلمان: الوضع العام للمقابر مخالف للشكل الحضاري والمتر يصل لمليون جنيه

فن مصري انتقل للعالم.. تعرف على خفايا صناعة تصميمات فانوس رمضان

الإعلام عبري: مفاوضات صفقة الأسرى بين إسرائيل وحماس وصلت لطريق مسدود

حكم الإيماء بالسجود عند الزحام الشديد.. دار الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ندوة "صدى البلد" .. محمد رحيم يتراجع عن قرار الإعتزال لهذا السبب |فيديو

افتكرتها مراتي.. ردود أفعال غريبة بعد عطل فيسبوك

مناسب لجسمها.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في قطر

لراغبي اقتناء الذهب.. أفضل وقت للشراء بعد تحريك الأسعار

فيديو

فى ندوة "صدى البلد" .. محمد رحيم يتراجع عن قرار الإعتزال لهذا السبب |فيديو

مسلسلات رمضان 2024|طرح البرومو الرسمي لمسلسل "رحيل"

لمكافحة مرض خطير.. تعديل وراثي لحشرة مصرية لإنقاذ هذه الدولة

وزير الدفاع يلتقي مستشار الأمن الوطني البحريني لبحث تعزيز التعاون العسكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ