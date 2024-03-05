يعرض الإسرائيليون للخطر.. بن جفير يشن هجوما عنيفا على نتنياهو

شن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، مساء اليوم الثلاثاء، هجوما عنيفا على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واتهمه بـ”تعريض مواطني إسرائيل للخطر”.

جاء ذلك بعد أن أكد أن إسرائيل لن تغير عدد المصلين المسموح لهم بالصلاة في الحرم القدسي خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان مقارنة بالسنوات السابقة.

ونقل راديو جيش الاحتلال عن الوزير المتطرف قوله إن “قرار السماح بصعود مماثل إلى الحرم القدسي في شهر رمضان كما في السنوات السابقة يظهر أن نتنياهو وحكومة الحرب يعتقدون أنه لم يحدث شيء في 7 أكتوبر”.

وأضاف أن “القرار يعرض مواطني إسرائيل للخطر وقد يعطي صورة انتصار لحماس”.

وانتقد بن جفير أيضا موقع X، تويتر سابقا، القرار، وكتب أن “احتفالات حماس في الحرم القدسي” ليست “النصر الكامل” الذي وعدت إسرائيل بتحقيقه على الحركة في غزة".