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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ: طلاب "قادرون باختلاف" يتصدرون أولوياتنا

رئيس جامعة كفر الشيخ،
رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقي

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقي، أن الجامعة تضع طلاب (قادرون باختلاف) على رأس أولوياتها واهتماماتها، وتوفر كافة الإمكانيات لدعمهم ورعايتهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأنشطة الطلابية مكمل أساسي للعملية التعليمية، وتكسب الطلبة تحمل المسؤولية تجاه أنفسهم وزملائهم ومجتمعهم.

جاء ذلك خلال انطلاق مسابقة الطالب والطالبة المثاليين (قادرون باختلاف)، والتي نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ.

وقال رئيس الجامعة - خلال كلمته - إن هذه المسابقة تأتي حرصا من الجامعة على بناء الشخصية الوطنية لدى طلبة الجامعة (قادرون باختلاف) وتحقيقا لأهدافها التنموية وتطويرا لمهارات الطالب الشخصية وتعزيزا للثقة بالنفس، لتكون فرصة قيمة للنمو الشخصي والتعلم بين الطلبة، وحثهم على التفوق الدراسي، مضيفاً أن مسابقة الطالب المثالي (قادرون باختلاف) تهدف إلى تكريم الطلبة المتميزين والملهمين الذين يتميزون بالأداء الأكاديمي المتميز والسلوك الحسن، والمساهمة الإيجابية في المجتمع، حيث أنهم يعكسون القيم والمثل الحسنة التي تسعى الجامعة لتعزيزها في البيئة التعليمية، وإشباع احتياجات الطالب المعرفية والإبداعية، وإذكاء روح المنافسة بين الطلاب.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تم إجراء المسابقة على عدة مراحل شملت (المقابلة الشخصية - المعلومات العامة - اللغة الأجنبية - المواهب الشخصية - المشاركات والجوائز والشهادات - التقييم النفسي - المستوى العلمي - السمات الشخصية)، وقد شارك بالمسابقة طلاب قادرون باختلاف من مختلف كليات الجامعة.
 

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