الرئيس الأوكراني: لن يكون هناك أي ملاذ آمن للقوات الروسية في البحر الأسود

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء إنه لم يعد هناك أي ملاذ آمن للروس في البحر الأسود ولن يكون هناك أي ملاذ آمن بعد الآن.

وأوضح الرئيس الأوكراني "اليوم أريد أن أشكر جميع مُحاربينا، جميع الوحدات التي تستعيد الأمن والسيطرة في سماء أوكرانيا وفي بحرنا الأسود لقد أثبتت أوكرانيا ما نحن قادرون عليه، وما تستطيع قوتنا أن تفعله"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف “زيلينسكي” "يتجلى ذلك في "عدد الطائرات العسكرية الروسية التي تم إسقاطها وقدرات رجالنا ضد الأسطول الروسي، ولم يعد هناك أي ملاذ آمن للروس في البحر الأسود ولن يكون هناك أي ملاذ آمن في السماء بعد الآن".

وفي ليلة 4 إلى 5 مارس، هاجمت المجموعة 13، وهي وحدة خاصة تابعة لوكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، سفينة الدورية التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي سيرجي كوتوف، باستخدام قوارب بدون طيار من طراز Magura V5. تعرضت السفينة الحربية لأضرار في المؤخرة والميناء والميمنة.