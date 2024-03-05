الصومال والهند يجريان محادثات لإعادة بعثة نيودلهي في مقديشو

أجرت وزارة الخارجية الصومالية، مباحثات مع نظيرتها الهندية لإعادة بعثة نيودلهي إلى مقديشو مجددا.

وأوضحت وزارة الخارجية الصومالية في بيان لها، أن السكرتير الدائم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية حمزة عدن هدوو، استقبل أمس الاثنين في مقديشو وفداً برئاسة سوريش كومار م السكرتير المشترك لقسم غرب آسيا وشمال أفريقيا (WANA) بوزارة الخارجية الهندية لإجراء مباحثات معه تناولت تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف القطاعات.

وأوضح بيان الخارجية الصومالية، أن أحد البنود الرئيسية في جدول الأعمال هو المناقشة المحيطة بإعادة البعثة الدبلوماسية الهندية إلى مقديشو، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".

وأدرك الجانبان أهمية هذه الخطوة في تسهيل إجراءات التأشيرة للمواطنين الصوماليين المسافرين إلى الهند للأغراض الطبية، ومن المتوقع أن تسهل هذه الخطوة الوصول بشكل أكثر سلاسة إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية للأفراد الصوماليين الذين يبحثون عن العلاج في الهند.