حمدي خليفة: الظروف الاقتصادية أجبرت بعض المحامين على العمل في مهن أخرى

قال حمدي خليفة، نقيب المحامين، المرشح لمنصب نقيب المحامين، إن المحامي الشاب قد يجد عقبه تمنعه من ممارسة عمله كمحام، فيقوم بالعمل في مهن أخرى بعيدة عن مهنة المحاماة، بسبب الظروف الاقتصادية التي تُؤثر بصورة سلبية على المحاميين، مشددًا على ضرورة اهتمام النقابة بالمحاميين الشباب.

وتابع "خليفة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أنه يُفكر في إنشاء اتحاد عالمي لنقابة المحاميين على مستوى دول العالم، ويكون مقر هذا الاتحاد مصر، وهذا من شأنه أن ينعكس بصورة كبيرة على المحاميين والاقتصاد القومي.

ولفت إلى أنه لا يعرف الخوف، ولا يعترف بالفشل، مشيرًا إلى انه كان من أوائل الجنود الذين شاركوا في رفع علم مصر في سيناء أثناء حرب السادس من اكتوبر، وهذا ساهم في تعليمه الكثير من الأمور منها عدم الخوف من الفشل.