جامعة الأقصر.. بروتوكول تعاون بين كلية الفنون الجميلة ومؤسسة "إي إف جي" التنموية

شهد رئيس جامعة الأقصر الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الفنون الجميلة بقيادة الأستاذ الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، ومؤسسة "إي إف جي" للتنمية الاجتماعية، وتمثلها هنا حلمي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة؛ للمشاركة في دعم وتطوير المجتمع.

أكد رئيس الجامعة الأقصر، في تصريحات له،حرص الجامعة على تقديم كافة إمكاناتها لخدمة المجتمع والتعاون مع المؤسسات التنموية والمدنية، في تحقيق هذا الهدف .. مشيرًا إلى أن توقيع هذا البروتوكول يدعم المواهب الشابة في الاستفادة بخبراتهم في تطوير البيئة.



فيما أوضح عميد كلية الفنون الجميلة، أن البروتوكول يتضمن تنظيم مسابقة بين طلاب كلية الفنون الجميلة؛ في محاولة لمشاركة المواهب من الشباب والطالبات، في تجميل القرى، ويتم اختيار المقترح الأفضل من خلال المسابقة لتنفيذه، مقابل حافز مادي للمشاركين.



وأشار عميد الكلية إلى أن المسابقة الفنية تتضمن تصميم جداريات لواجهات العمارات السكنية بمدينة إسنا تعبر عن هوية المنطقة؛ بهدف الارتقاء بالصورة البصرية لواجهات العمارات السكنية؛ لتحقيق التفاعل بين المبدعين من شباب الجامعات والهيئات التنموية.