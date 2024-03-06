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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أستون مارتن على كورنيش جدة نهاية الأسبوع.. تفاصيل

أستون مارتن
أستون مارتن

تحتفل شركة أستون مارتن بتقديم سيارتها الأسطورية "فانتاج" كسيارة السلامة الأولى لسباق الجائزة الكبرى في الملكة العربية السعودية نهاية هذا الأسبوع.

بالتعاون مع مرسيدس-بنز، قامت أستون مارتن بتوفير سيارات السلامة للفورمولا 1 خلال السنوات الثلاث الماضية. 

والآن، مع إطلاق "فانتاج" الأحدث، تأخذ الشركة الأمان إلى مستوى جديد، مع تحسينات تقنية وأداء ملموس.

 

ما ميزات سيارة السلامة في فورميلا 1؟

تجهزت "فانتاج" الجديدة بشكل خاص لتتعامل مع متطلبات التحكم في ميدان يتسع لـ 20 سيارة، وسيتم عرضها لأول مرة على كورنيش جدة خلال نهاية هذا الأسبوع.

ماركو ماتياتشي، الرئيس العالمي لأستون مارتن، أعرب عن فخره بدور "فانتاج" في بطولة الفورمولا 1، مشيرًا إلى أنها تمثل الروح الحقيقية للعلامة التجارية.

بيرند مايلاندر، سائق سيارة الأمان التابع للاتحاد الدولي للسيارات، وصف تجربته بالممتعة، وأشار إلى التحسن في التحكم والأداء الذي يقدمها "فانتاج".

روبرتو فيديلي، كبير مسئولي التكنولوجيا في مجموعة أستون مارتن، أكد أن "فانتاج" تُعتبر الأسرع والأكثر تركيزًا على السائق، مما يجعلها الخيار المثالي لتحمل مسؤولية سيارة الأمان في الفورمولا 1.

بهذه الخطوة، تستمر أستون مارتن في تعزيز تواجدها في عالم السباقات، وتوضح التزامها بتقديم تقنيات متقدمة وأداء مثير للاهتمام.

استون مارتن فورميلا1 الجائزة الكبرى السعودي سيارات

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