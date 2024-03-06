على بُعد أمتار.. تقنية في سيارات فولفو تنبّه السائقين للحوادث |كيف ذلك؟

يشهد عالم السلامة على الطرق طفرة جديدة مع إعلان شركة فولفو عن نظام التنبيه قبل وقوع الحوادث، وهو نظام يعتمد على بيانات الوقت الحقيقي لمركز إدارة حركة المرور، وهو الآن متاح في أوروبا بدءًا من الدنمارك.

كيف تعمل تقنية تنبيه السائقين للحوادث؟

يسمح هذا النظام للسيارات بتنبيه السائقين بالحوادث المقبلة على مسافة تصل إلى بضع مئات من الأمتار أمامهم، وذلك من خلال بيانات الموقع التي تقدّمها سلطات الطرق الوطنية والسيارات المتوافقة، بما في ذلك سيارات فولفو الأخرى.

تعليقًا على ذلك، قالت «أسا هاجلوند» رئيس مركز سلامة سيارات فولفو: "نظام التنبيه من الحوادث المقبلة يساعد سائقي فولفو على تجنب المفاجآت غير السارة على الطريق، في خطوة مهمة نحو جعل الطرق أكثر أمانًا للجميع".

تعتزم فولفو دمج المزيد من بيانات حركة المرور المقدمة من شركاء آخرين، وتشجيع سلطات الطرق وشركات السيارات الأخرى على المشاركة في هذا النظام لتعزيز سلامة الطرق وتقديم مستوى أعلى من الحماية للسائقين والمشاة على حد سواء على مستوى العالم.