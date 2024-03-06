إقبال تاريخي على شراء السيارات الطائرة من Alef.. لن تصدق سعرها

يبدو أن عصر السيارات الطائرة قريب جدًا، حيث تجتذب شركات التكنولوجيا الناشئة اهتمامًا متزايدًا لهذه الابتكارات الجديدة.

تقوم شركة Alef Aeronautics، المدعومة من SpaceX، بتطوير سيارة طائرة بقيمة 300 ألف دولار تُعرف باسم Model A، وقد استقبلت أكثر من 2850 طلب مسبق حتى الآن، مع تحصيل الودائع المطلوبة لتأمين الحجز.

ما مميزات السيارة الطائرة؟

تتميز هذه السيارة بمقعدين كهربائيين بالكامل، وتتمتع بمدى قيادة يصل إلى 200 ميل، بينما يبلغ مدى الطيران الخاص بها 110 أميال.

كما تتيح لأصحابها القدرة على القيادة في الشوارع والإقلاع العمودي عند الحاجة، والتحليق فوق حركة المرور.

من المقرر بدء عمليات التسليم في الربع الرابع من عام 2025، بعد أن أصبحت السيارة متاحة للطلب المسبق في أكتوبر 2022.

توقعات بمبيعات خيالية

وتوقعت الشركة أن تتجاوز مبيعات السيارة مبلغ 850 مليون دولار بناءً على عدد الحجوزات الحالية.

لمن ليس لديهم ميزانية لشراء سيارة طائرة في الوقت الحالي، فإن شركة Alef تعمل على سيارة سيدان بأربعة مقاعد بقيمة 35 ألف دولار، تُعرف بـ Model Z، والمقرر إطلاقها في عام 2035.

ومن الجدير بالذكر أن السيارة Model A حصلت على الموافقة للرحلات التجريبية من إدارة الطيران الفيدرالية في يوليو، مما يشير إلى اقتراب واقع السيارات الطائرة بشكل ملموس.