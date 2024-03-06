أنصاف الحلول.. فرج عامر يعلق على حكم مباراة الأهلي والزمالك بكأس مصر

انتقد فرج عامر رئيس نادي سموحة حكم مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كاس مصر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر: أصعب مافي مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودية هو دارلوكو، وبالمناسبة دارلوكو دة الحكم البرازيلي اللي هيحكم المباراة، وللعلم هو حكم دولي لكن أرى أنه أقل ما في المباراة، لأن حكام أمريكا الجنوبية مستواهم أقل بكثير من حكام أوروبا.

وتابع: والعبرة ليست بحكم أجنبي وكفى، المفروض مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك يحكمها مارسنياك االبولندي أفضل حكم في العالم أو من علي شاكلته أو قريب من مستواه حتي نقطع الشك باليقين، أنا لا أطعن في ذمة الحكم او أدعي عليه ما ليس به، ولكن أخشى أن يكون أداءه لسبب او لآخر يضعف المباراة، لأن انصاف الحلول ليست هي الأفضل.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.