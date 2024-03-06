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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ربنا يستر على اللاعيبة.. تعليق صادم من إعلامي عن حكم نهائي الكأس

صدى البلد

علق  الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على حكم نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال إبراهيم عبد الجواد : دا مش حكم يا جماعة دا جي من حلبة مصارعة، اللي هيفتح بوقه ربنا يستر عليه.

واستقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو لإدارة نهائي كأس مصر في السعودية بين الأهلي والزمالك.

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

حكم نهائى كاس مصر الأهلي و الزمالك كأس مصر نهائي كأس مصر

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