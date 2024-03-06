ترامب يفوز بانتخابات الجمهوريين التمهيدية في فرجينيا ونورث كارولينا

فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بانتخابات الجمهوريين التمهيدية في ولايتي فرجينيا ونورث كارولينا.

وحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فاز ترامب بالانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في ولاية كارولينا الشمالية، وفقًا لتوقعات المقر الرئيسي لمكتب القرار.

وذكرت صحيفة “فايينشيال تايمز”، أن هذا الفوز يمكن أن يجعله على حافة تأمين الترشيح الرئاسي لحزبه لتحدي جو بايدن للبيت الأبيض في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس جو بايدن فاز في انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية في ولاية آيوا.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فاز بايدن في الانتخابات التمهيدية بآيوا، بعد أن أصدر الحزب الديمقراطي نتائج التصويت.

إذ أظهر تقرير الحزب فوز بايدن بجميع الأصوات المبلغ عنها تقريبًا في جميع أنحاء الولاية.

كما نقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مركز أديسون للأبحاث، أن الرئيس بايدن فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية آيوا.

وهذه هي السنة الأولى التي لم يعلن فيها الديمقراطيون في ولاية آيوا عن تفضيلاتهم الرئاسية خلال المؤتمرات الحزبية الأولى في البلاد.