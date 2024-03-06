تتويج المصرى أحمد الشامي برالي أبو ظبي الصحراوي الدولي

توج بطل الراليات الدوليه المصرى احمد الشامي برالي ابو ظبي الصحراوي الدولي المقام بدولة الامارات ، ضمن منافسات النسخة الثالثة والثلاثين من الرالي ، و الذي يشكل الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية W2RC (رالي رايد ) .

وقال البطل المصري أحمد الشامي، إنه سعيد برفع اسم وعلم مصر فى أحد المحافل الدولية، وهو رالي ابو ظبي الصحراوي الدولي، والذى يعتبر من أهم السباقات حول العالم الصحراوية لرياضة السيارات، بعد حصوله على المركز الأول في فئة السيارات T1 وحصل علي المركز الثاني علي دول الخليج.

وأضاف الشامي فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن فعاليات الرالي هذا العام كانت من أصعب وامتع السباقات بمشاركة الملاح الإماراتي المخضرم على حسن وفريق الصيانة البريطاني.

وتابع البطل المصري أحمد الشامي، أن رالي ابو ظبي الصحراوي ، شارك به أكثر من ٤٥ متسابقا من كافه أنحاء العالم، كما امتد إلى ٥ أيام بصحراء الربع الخالي بالإمارات، وأكثر من الفين كيلومتر من الحماس والاثارة بمشاركة الملاح علي حسن .

أما عن بدابات بطل الراليات الدوليه المصرى احمد الشامي ، فقال انه منذ عام 2009 ، وهو يشارك فى الراليات الصحراوية والتى جاء اهمها رالي الفراعنة الدولي 2009، والذى حقق به المركز الخامس بشكل عام وضمن المركز الأول في فئة الديزل T1، مُظهرًا قدرته على التحمل ومهارته في التنقل عبر التضاريس الصعبة.

ثم بعد ذلك رالي الفراعنة الدولي 2010 ، وحقق خلاله المركز العاشر بشكل عام ومرة أخرى أحرز المركز الأول في فئة الديزل T1 ، لينتقل بعد ذلك الى رالي EDC الوطني 2010 بدبى ، ليظهر تنافسية عندما حقق المركز الثالث بشكل عام في رالي EDC الوطني .

وجاء ليتعثر الشامي برالي الفراعنة الدولي 2013، و عدم انتهاء المسار المحدد له ، اما فى رالي الجونة 2016 حقق المركز الثاني بشكل ملفت للنظر، مظهرًا قدرته على التكيف مع تنوع تنسيقات الرالي والتضاريس.

لينتقل مرة أخرى الى الإمارات وتحقيق المركز الثاني في فئة T1 ببطولة الإمارات المحلية 2021، ثم فوزه بالمركز الأول في فئة T1 والمركز الثالث بشكل عام ببطولة الصحراء في الإمارات 2022 ، ليحقق بعد ذلك عام 2022 المركز الأول في فئة فرق الخليج والمركز الأول في فئة T1.2 .

واكد الشامي ، انه يسعى دائما لتقديم افضل ما لديه من امكانيات وجهد حتى يرفع اسم مصر ويعكس مدى تطور رياضة السيارات الصحراوية فى مصر لدى العالم وبجميع المحافل الدولية .

واختتم بطل الراليات الدوليه المصرى احمد الشامي ، انه خلال الفترة القادمة يعمل على تطوير فريقه اكثر من ذلك ليصل به الى العالمية والحصول على افضل البطولات الدولية .

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