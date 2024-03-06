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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط توالي انتصاراته بالثلاثاء الكبير.. كم يبعد ترامب عن خط النهاية؟

ترامب
ترامب

يسير يوم الثلاثاء الكبير بالفعل على الطريق الصحيح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فأصبح على مسافة قريبة من ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس، لكنه لا يتوج الليلة.

وفاز ترامب، بانتخابات الجمهوريين التمهيدية في كل من ولايات ماساشوسيتس وأركنساس وتكساس وكولورادو وفرجينيا ونورث كارولينا حتى الآن.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يحتاج المرشح الجمهوري إلى الفوز بـ 1215 مندوباً ــ أغلبية المندوبين المتاحين على مستوى البلاد ــ حتى يتسنى له الفوز بالموافقة الرئاسية.

ومن الناحية الحسابية، ففي حين يحقق ترامب الانتصارات حتى الآن، فإنه لن يصل إلى هذه العتبة الليلة.

ومع ذلك، بحلول نهاية منافسات الثلاثاء الكبير، من المرجح أن يكون ترامب قد جمع أكثر من 1000 مندوب - ويتوقع مراقبو الانتخابات أنه سيضمن الترشيح بعد الانتخابات التمهيدية في جورجيا في 12 مارس.

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" أنه لكي تتمكن منافسته نيكي هيلي من منع حدوث ذلك، يجب عليها أن تفوز بما لا يقل عن 97 مندوبًا الليلة.. ولكن حتى الآن، يبدو أنها فازت بثلاثة فقط في ولاية فرجينيا.

يوم الثلاثاء ترامب يوم الثلاثاء الكبير ترشيح الحزب الجمهوري

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