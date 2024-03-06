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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تبدأ من السعودية

وزيرة الخارجية الكندية تزور الشرق الأوسط لبحث تطورات الوضع في قطاع غزة

وزيرة الخارجية الكندية
وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم، أنها ستبدأ جولة في منطقة الشرق الأوسط للقاء المسؤولين ونظرائها الإقليميين لمناقشة تطورات الوضع في قطاع غزة.
وتستهل وزيرة الخارجية الكندية جولتها بزيارة المملكة العربية السعودية اعتبارًا من اليوم تليها الكويت والإمارات، وتستمر حتى 9 مارس الجاري، قبل أن تزور إسرائيل والضفة الغربية اعتبارًا من 10 إلى 13 مارس، وفقا لبيان صادر من وزارة الخارجية الكندية.
وتُسلط الوزيرة الضوء على الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية الحيوية لغزة وتبادل وجهات النظر حول الخطوات اللازمة للمساعدة في إنشاء مسارات نحو السلام والأمن المستدامين.
كما تؤكد جولي دعم كندا الثابت للطريق المؤدي إلى حل الدولتين، بما في ذلك إنشاء دولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.. وتواصل العمل مع الشركاء في الجهود المبذولة لمساعدة الكنديين وأفراد أسرهم على مغادرة غزة. 
كما أنه من المقرر أن تجتمع أيضًا مع المنظمات الإنسانية الدولية لمناقشة عملها المتعلق بالاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.

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