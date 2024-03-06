بعد نتائج الثلاثاء الكبير.. ترامب يكرر أكاذيبه خلال خطاب النصر

كرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، العديد من أكاذيبه المعتادة ليلة الثلاثاء الكبير عندما ألقى كلمة أمام حشد من المؤيدين، بعد الفوز في 11 ولاية في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، تطرقت ادعاءات ترامب إلى مجموعة من المواضيع، بدءًا من حجم الجدار الحدودي الذي تم بناؤه خلال إدارته وحتى استقلال الطاقة في البلاد.

وأوضحت أن ترامب زعم أن إدارته بنت 571 ميلاً من الجدار الحدودي بين أمريكا والمكسيك، كما ادعى كذبا أن الولايات المتحدة "مستقلة في مجال الطاقة" على الرغم من أن البلاد لم تتوقف أبدا عن استيراد النفط الأجنبي.

وأثناء حديثه عن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، قال ترامب أيضًا كذبًا: “لقد تركنا وراءنا معدات جديدة ومميزة بقيمة 85 مليار دولار - طائرات ودبابات وكل ما يمكن أن يخطر ببالك”.

وأشاد بالاقتصاد خلال إدارته، قائلاً إنه “أفضل اقتصاد عرفته أمريكا على الإطلاق”.

وردت حملة الرئيس جو بايدن على ترامب بعد أن ألقى تصريحات من منتجع مارالاجو، قائلة إن "معظم ما قاله، إن لم يكن كله، كان غير صحيح في الواقع، ومن المحتمل أنه غير صحيح".