صحف الإمارات اليوم.. تنفيذ ثاني إسقاط جوي للمساعدات إلى غزة مع مصر.. ترامب يكتسح الانتخابات التمهيدية بـ الثلاثاء الكبير.. وحقيقة وجود خطط لإرسال قوات أمريكية إلى فلسطين

ترامب يكتسح الانتخابات التمهيدية بـ "الثلاثاء الكبير" ويتأهب لمنافسة بايدن

رئيس الوكالة الذرية يبحث في موسكو وضع محطة زابوريجيا

لبنان: مفاوضات بشأن الاشتباكات على الحدود مع إسرائيل تبدأ في رمضان

الدبيبة يتحدث عن مؤامرة في ليبيا

البنتاجون تكشف حقيقة وجود خطط لإرسال قوات أمريكية إلى غزة

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

فسلطت صحيفة "الاتحاد" الضوء على إعلان قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ ثاني عملية إسقاط للمساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية على شمال قطاع غزة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.

عربيًا، ذكرت صحيفة "البيان" أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اتهم أطرافاً، لم يسمها، بالتآمر على بلاده، وقال إن الأجهزة الأمنية توصلت إلى الكشف عن استعمال أوراق نقدية مزورة، لشراء 200 مليون دولار في أسبوع واحد.

ومن صحيفة "الإمارات اليوم"، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الثلاثاء إن المحادثات غير المباشرة بشأن وقف الأعمال القتالية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ستبدأ خلال شهر رمضان الأسبوع المقبل.

في الشأن العالمي، ذكرت "البيان"، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عزز موقفه كمرشح مؤكد عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر بسلسلة من الانتصارات في الانتخابات التمهيدية بـ "الثلاثاء الكبير"، التي تشمل 15 ولاية لنيل ترشيح الحزب للرئاسة.

ومهدت النتائج الطريق لإعادة مباراة السباق إلى البيت الأبيض بين ترامب والرئيس جو بايدن، الذي لا يواجه أي منافسين حقيقيين لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي بصفته شاغل المنصب في الفترة الأولى.

أما صحيفة "الخليج"، فقالت إن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي يبحث في العاصمة الروسية موسكو الوضع غير المستقر في محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا.

كما نقلت "البيان"، وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أكدت أن الولايات المتحدة لا تعتزم إرسال قوات أمريكية إلى غزة لتعزيز جهود توزيع المساعدات، في تصريحات تقلل على ما يبدو من شأن مقترح إنشاء ميناء يديره الجيش الأمريكي أو موقع هبوط لتوزيع المساعدات عن طريق البحر.