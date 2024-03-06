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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعشرات المسيرات.. أوكرانيا تتصدى لأحد أكبر الهجمات الروسية قبل استهداف 8 مناطق

هجوم مسيرات
هجوم مسيرات

أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن الدفاع الجوي الأوكراني أسقط 38 طائرة من أصل 42 طائرة روسية بدون طيار أطلقت خلال الليل لاستهداف ثماني مناطق في جميع أنحاء البلاد؛ وذلك في واحدة من أكبر هجمات الطائرات بدون طيار الروسية على المناطق الأوكرانية في الأسابيع القليلة الماضية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت القوات الجوية إن طائرات شاهد كاميكازي بدون طيار قد أسقطت فوق الجنوب والوسط والغرب والشمال الشرقي من البلاد.

واستمرت التنبيهات الجوية في بعض المناطق لأكثر من ساعتين.

كما أبلغ المسؤولون الإقليميون في سومي في الشمال الشرقي عن العديد من ضربات الطائرات بدون طيار في أجزاء مختلفة من المدينة لكنهم لم يقدموا أي تفاصيل عن الأضرار أو الإصابات.

وقال المسؤولون الإقليميون إنه في منطقة خاركيف تضرر مبنى مدرسي في الهجوم وضرب خط كهرباء في منطقة دنيبروبتروفسك.

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