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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نهاية نتنياهو.. لماذا تشكل أزمة الأسرى معضلة لإسرائيل وتمهد الطريق نحو نصر لحماس؟

نتنياهو والسنوار
نتنياهو والسنوار

قال المحلل السياسي الامريكي جوزيف كراوس أن الاحتلال يقاتل مقاومين فلسطينيين عبر طول غزة وعرضها  فإما أن يبيد حماس، وهو ما يعني الموت شبه المؤكد للرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة والذين يقدر عددهم بنحو مائة، أو يتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحقق نصرا للمقاومة و تحقيق نصر تاريخي، وفق ما ذكرت شبكة ياهو نيوز الأمريكية. 
واعتبر كراوس أن أي من النتيجتين ستكون مؤلمة للإسرائيليين.
كما وأن أي من النتيجتين قد يعتبر مقبولاً من جانب حماس، التي تثمن الاستشهاد.
لا تزال إسرائيل تواجه معضلة كانت واضحة منذ بداية الحرب، وسوف تحدد نتائجها في نهاية المطاف.
واعتبر كراوس أنه من المرجح أن يكون أي من النتيجتين بمثابة نهاية مخزية للمسيرة السياسية الطويلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو . 
وينفي نتنياهو، على الأقل علناً، وجود أي معضلة من هذا القبيل. وقد تعهد بتدمير حماس واستعادة جميع الرهائن، إما من خلال مهام الإنقاذ أو اتفاقيات وقف إطلاق النار، قائلاً إن النصر قد يتحقق "في غضون أسابيع".

وطالما أن الحرب مشتعلة، فيمكنه تجنب إجراء انتخابات مبكرة تشير استطلاعات الرأي بقوة إلى أنها ستطيح به من السلطة. 
ولكن يبدو أنه لا مفر من الاختيار عند نقطة ما بين الرهائن والنصر العسكري.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن حماس ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار قبل شهر رمضان المبارك، الذي يبدأ الأسبوع المقبل، أو لتأجيل عملية إسرائيلية متوقعة في رفح، المدينة الجنوبية من غزة حيث يتواجد نصف سكان غزة.
لدى زعيم حماس يحيى السنوار، العقل المدبر  لهجوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل، سبب للاعتقاد بأنه طالما أنه يحتجز الرهائن، يمكنه في النهاية إنهاء الحرب بشروطه.


خلال أكثر من عقدين قضاهما داخل السجون الإسرائيلية ، يقال إن السنوار تعلم اللغة العبرية بطلاقة ودرس المجتمع الإسرائيلي، وقد اكتشف ثغرة في درع خصمه المتفوق عسكريا.

 

 

 

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