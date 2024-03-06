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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخشت: انطلاق قافلة تنموية شاملة من جامعة القاهرة لقرية الشوبك الغربي بالبدرشين

قافلة تنموية
قافلة تنموية

تنطلق من جامعة القاهرة، صباح اليوم، قافلة تنموية شاملة من تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة والأزهر وعين شمس وحلوان وبنها) لقرية الشوبك الغربي بمركز البدرشين، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة ورئيس التحالف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، والتي تسهم في تنمية وتطوير قرى مصر والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا.

وتضم القافلة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات الطب البشري، والأورام، والأسنان، والتمريض، والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، والآثار، والزراعة، والطفولة المبكرة، والدراسات العليا للتربية، حيث تأتي هذه القافلة في إطار تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى تنفيذًا لمحور التكامل أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وتحرص جامعات تحالف إقليم القاهرة الكبرى على المشاركة في المبادرات الرئاسية وتنظيم القوافل التنموية الشاملة للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية، وتخفيف العبء على كاهل المواطنين والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، مشيرًا إلى قيام القافلة بتدريب وتأهيل الفئات الأكثر احتياجًا على حرف ومهارات تدر عليهم دخلًا وتدريبهم على المشروعات الصغيرة، إلى جانب تقديم الخدمات البيطرية والزراعية والإرشادية والتوعوية في مختلف المجالات.

جامعة القاهرة قافلة تنموية شاملة قافلة تنموية تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى تحالف جامعات الدكتور محمد الخشت

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