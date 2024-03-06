بيان تحذيري مشترك من أستراليا ودول آسيان بشأن التحركات في بحر الصين الجنوبي

وجه قادة بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وأستراليا، اليوم الأربعاء، تحذيرا مشتركا بشأن التحركات «المهددة للسلام» في بحر الصين الجنوبي، حيث تثير تصرفات الصين القلق.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، جاء في إعلان مشترك صدر عن القمة التي عُقدت في مدينة ملبورن الأسترالية: "نشجع كل الدول على تجنب أي تحرك أحادي الجانب من شأنه تهديد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة"؛ ويأتي ذلك بعد سلسلة من الحوادث بين سفن فلبينية وصينية في هذه المياه المتنازع عليها.

وأضاف الإعلان: "نحن ندرك فوائد بحر الصين الجنوبي بصفته بحرا للسلام والاستقرار والازدهار".

ولمانيلا وبكين تاريخ طويل من النزاعات في بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره بضائع بمليارات الدولارات كل عام.

وتطالب بكين بكل هذه المساحة البحرية تقريبًا، بما في ذلك المياه وجزر قريبة من سواحل الكثير من الدول المشاطئة؛ بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكذلك، تطالب الفلبين وبروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام بعدد من الشعاب المرجانية والجزر الصغيرة في هذا البحر الذي يمكن أن تحوي مناطق فيه احتياطات نفطية كبيرة.