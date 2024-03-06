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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتائج انتخابات الثلاثاء الكبير تقرب ترامب من حكم البيت الأبيض مرة ثانية

بايدن وترامب
بايدن وترامب

غادر دونالد ترامب البيت الأبيض خاسراً في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020 ، وفي الوقت الحالي لا يستطيع سوى رجل واحد هو الرئيس الأمريكي جو بايدن  أن يحبط عودة سلفه في ما قد يُعَد العودة السياسية الأكثر إثارة للدهشة في التاريخ الأمريكي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

بعد ثلاث سنوات فقط من خروج ترامب من البيت الأبيض في حالة من العار بعدما حرض مؤيديه على "القتال" واقتحام  مبنى الكابيتول وحتى مع مواجهته لأربع محاكمات جنائية فقد نجح بالفعل في العودة بقوة، والدليل على ذلك فوزه بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

نجح  ترامب في 12 ولاية في الانتخابات التمهيدية من يوم  الثلاثاء الكبير .
فاز ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في فرجينيا ونورث كارولينا وأوكلاهوما وتينيسي وماين وتكساس وألاسكا وأركنساس وألاباما وكولورادو ومينيسوتا وماساتشوستس وكاليفورنيا.
ومه كل ولاية كبيرة يحقق فيها ترامب فوزا يقرب ذلك الرئيس السابق أكثر من إمكانية الفوز في الانتخابات العامة ضد بايدن الذي هزمه في عام 2020 .
تظهر استطلاعات الرأي أن لديه على الأقل فرصة متساوية للفوز أمام بايدن.
ويقول ذلك أن الانتخابات الرئاسية في نوفمبر ستكون صراعًا مريرًا من المؤكد أنه سيخلق انقسامات سياسية أعمق.

ومع حصد ترامب لأصوات الولايات، ما كان من بايدن إلى أن حذر الأمريكيين من فوز ترامب وخطر ذلك على البلاد وعلى الديمقراطية الأمريكية .

 

 

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