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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها: نرحب بمبادرات المجتمع المدني لدعم رسالتنا المجتمعية والتعليمية والبحثية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها وفدا من بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتور أحمد محمود عطية رئيس قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي.


وبحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة لشئون التعليم والطلاب ،والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي، والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، وأمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين ، وعدد من مسئولي بنك ناصر الاجتماعي.


وخلال اللقاء وجه رئيس الجامعة الشكر للدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي على الدعم الذي قدمه بنك ناصر الاجتماعي للمستشفى الجامعى  من خلال تبرعه بأجهزة طبية وعربة إسعاف حديثة بإجمالي يقدر 12 مليون جنية ،مؤكدا على أن الدولة المصرية تضع الملف الصحي على رأس أولوياتها .


وأشار الجيزاوى إلى أن الجامعة ترحب بكل مبادرات مؤسسات المجتمع المدنى لدعم الجامعة من أجل أداء رسالتها المجتمعية والبحثية والتعليمية أو لتطوير المستشفيات الجامعية.

وأشار إلى أن المستشفى شهدت أعمال تطوير شملت كافة الأقسام العلاجية والعمليات الجراحية بهدف تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى والمترددين عليها من أبناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.


من جانبه قال الدكتور أحمد عطية إننا فى بنك ناصر الاجتماعى نتطلع إلى عمل شراكة مع الجامعة فى كافة المجالات سواء الاجتماعية أو المصرفية باعتبار أن الجامعة شريك أساسي في التنمية داخل المجتمع موضحا أن بنك ناصر هو مؤسسة مالية تهتم بالمؤسسات الاجتماعية داخل مصر ،وبالأخص الأكثر احتياجا من أجل تحقيق التنمية الحقيقية بها من خلال التركيز على قطاعي الصحة والتعليم ،واستهداف الجهات التى تقدم خدمات للمواطنين وذلك فى إطار مسؤوليتنا الاجتماعية.

جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنك ناصر الاجتماعي وزير التضامن الإجتماعي محافظة القليوبية

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