السجن المشدد 5 سنوات وغرامة للمتهم بالاتجار في الحشيش بالبساتين

اصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مائة الف بتهمة الاتجار بمخدر الحشيش في البساتين.



كشف أمر الاحالة قيام المتهمين "احمد . س" بحيازة واحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا.



واوضح شهادة ضابط بالادارة العامة لمكافحة المخدرات انه ورد إليه اتصال هاتفي من مصدر سري له يفيد اتجار المتهم في المواد المخدرة وبالتحديد في الحشيش في البساتين فانتقل لعمل اجراء التحريات بمراقبة المتهم علي رأس قوة من رجال الشرطة ثم ترجل ومعه المصدر السري الذي اشار له علي المتهم فشاهده يجلس علي حجر بأحد الشوارع ويمسك بيده حقيبة يتردد عليه العديد من الاشخاص يتبادلون الأشياء بينهم وأكد له المصدر أنهالمتهم ثمأنصرف وجري حوار بين الضابط والمتهم طلب الضابط خلال معاينة المخدر قبل الشراء لاختبار جودته فقام المتهم بفتح الحقيبة واخرج منها قطعة لمخدر الحشيش قدمها للضابط الذي اعطي اشارة لزميله والذي أسرع اليه وتمكن معه من ضبط وانتزع الحقيبة من يده وبالتحفظ علي المتهم ووضع القيود الحديدية في يديه وبتفتيش الحقيبة بومواجهة المتهم عثر علي 19 قطعة لمخدر الحشيش بالاضافة الي قطعة قدمها المتهم للضابط ليكون جملة ما قدمه المتهم للضابط هو 20 قطعة كما عثر علي هاتف محمول ومبلغ مالي