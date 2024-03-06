على مسئولية رئيس محلية النواب.. إجراء حركة محافظين خلال أيام

كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن إجراء حركة محافظين خلال أيام، قائلا: نتمنى من القيادة السياسية، في حركة المحافظين، الإبقاء على من أثبتوا مؤشرات أداء جيدة.

وأضاف السجيني خلال اجتماع اللجنة، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة: أنه يجب المحافظة على الكفاءات حتى لو تطلب الأمر أن تكون حركة تغييرات في الأماكن، بحيث يتم نقل محافظ من محافظة إلى أخرى، بدلا من عمل حركة كبيرة بوجوه جديدة.

وأكد السجيني، أن هذا ليس تدخلا من السلطة التشريعية في عمل السلطة التنفيذية، مقترحا تصعيد عدد من سكرتيري العموم ونواب المحافظين لمنصب المحافظ في الحركة المقبلة.