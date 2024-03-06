عرض اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الإنجازات التي شهدتها المحافظة منذ توليه المسئولية، وبناء على توجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الجيزة.

وقال محافظ الجيزة: "في عهد الرئيس السيسي مفيش مسئول بينام"، مشيرا إلى أنه منذ تولي المسئولية والجميع يعلم المشكلات التي تعاني منها الجيزة.

وأكد راشد، أنه تم عمل العديد من الجهود، لكننا في حاجة إلى المزيد، مستشهدا بالعديد من الملفات التي شهدت تطورات كبيرة في الفترة الماضية.

وأوضح أن منطقة ترعة المريوطية بعدما كانت منطقة موبوئة تحولت إلى ممشى سياحي، وبها استثمارات عبارة عن محال مختلفة.

وأشار إلى أنه تم عمل التوسعات اللازمة، وتم إزالة كافة التعديات وفقا للقانون، مشيرا إلى العديد من الجهود في ملف الصحة، وبينها على سبيل المثال تطوير مستشفى أم المصريين.

وفيما يتعلق بالصرف، كشف محافظ الجيزة أنه تم رصف وتبليط ٣٥٠٠ شارع في المحافظة، لافتا إلى العديد من جهود دعم الإسكان للمواطنين.

وكشف محافظ الجيزة، أنه فيما يتعلق بملف التعليم، هناك ٥٨٢ مدرسة ما بين إنشاءات جديدة وتطوير القائمة، بينها ١٤٦ مدرسة إنشاء جديد.

من جانبه اقترح المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على محافظ الجيزة، ترتيب يوم لعقد لقاء للجنة في المحافظة بحضور نواب الجيزة، للاستماع بالتفصيل لكافة الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية.