عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محافظ الجيزة: في عهد الرئيس السيسي مفيش مسئول بينام

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرض اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الإنجازات التي شهدتها المحافظة منذ توليه المسئولية، وبناء على توجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الجيزة.

وقال محافظ الجيزة: "في عهد الرئيس السيسي مفيش مسئول بينام"، مشيرا إلى أنه منذ تولي المسئولية والجميع يعلم المشكلات التي تعاني منها الجيزة.

وأكد راشد، أنه تم عمل العديد من الجهود، لكننا في حاجة إلى المزيد، مستشهدا بالعديد من الملفات التي شهدت تطورات كبيرة في الفترة الماضية.

وأوضح أن منطقة ترعة المريوطية بعدما كانت منطقة موبوئة تحولت إلى ممشى سياحي، وبها استثمارات عبارة عن محال مختلفة.

وأشار إلى أنه تم عمل التوسعات اللازمة، وتم إزالة كافة التعديات وفقا للقانون، مشيرا إلى العديد من الجهود في ملف الصحة، وبينها على سبيل المثال تطوير مستشفى أم المصريين.

وفيما يتعلق بالصرف، كشف محافظ الجيزة أنه تم رصف وتبليط ٣٥٠٠ شارع في المحافظة، لافتا إلى العديد من جهود دعم الإسكان للمواطنين.

وكشف محافظ الجيزة، أنه فيما يتعلق بملف التعليم، هناك ٥٨٢ مدرسة  ما بين إنشاءات جديدة وتطوير القائمة، بينها ١٤٦ مدرسة إنشاء جديد.

من جانبه اقترح المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على محافظ الجيزة، ترتيب يوم لعقد لقاء للجنة في المحافظة بحضور نواب الجيزة، للاستماع بالتفصيل لكافة الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية.

محافظ الجيزة القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي الانجازات اللواء احمد راشد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

البنك المركزي يقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق 

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بنك مصر.. سعر الدولار يكسر حاجز 45 جنيها رسميا

بعد رفع الفائدة 6%.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

وكيل خطة النواب: توحيد سعر الصرف يقطع الطريق على تجار العملة

الأمن يوجه ضربة قوية لعصابات سرقة السيارات ويعيد 16 مركبة مسروقة|صور

تخطى الـ 50 جنيها.. ارتفاع جديد في سعر الدولار بالبنوك الآن

حماس تكشف عن 3 خطوط عريضة لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل

رضا سليم يسافر مع الأهلي إلى السعودية

الصحة: صرف نوع علاج واحد فقط بالمجان بالوحدات والمراكز الطبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحرك مفاجئ.. هل ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

مستشار الأمن الوطنى البحريني يتفقد عدة منشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

بسبب ميدو| تفاصيل استبعاد أحمد بلال من المنتخب.. وهذا ما قالة عن عبدالله السعيد

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجارة المخدرات في مصر| صور

فيديو

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ