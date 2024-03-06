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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يزف بشرى لجمهوره قبل لقاء الأهلي.. تفاصيل

صدى البلد

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، خبراً ساراً لجمهور نادي الزمالك قبل نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

 

وكتب عبر فيسبوك: “مصدر بالزمالك قائمة الفريق تخلو من أي إصابات في التدريبات قبل لقاء الأهلي”.

 

مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

 

 

 

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.

 

 

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