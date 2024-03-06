بريطانيا تعلن وقوع حادث جنوب غرب عدن اليمنية

تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، تقريرا عن وقوع حادث على بعد 54 ميلا بحريا جنوب غرب عدن في اليمن.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الهيئة البريطانية إن السلطات تحقق في الحادث ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي وقت مبكر من اليوم الأربعاء، قال مسؤولون إن المدمرة الأمريكية أسقطت طائرات بدون طيار وصاروخ أطلقه المتمردون الحوثيون في اليمن نحوها في البحر الأحمر، حيث أصدرت البحرية الهندية صورا لها وهي تحارب حريقا على متن سفينة حاويات استهدفها الحوثيون في وقت سابق. ويبدو أن الهجوم استهدف يوم الثلاثاء يو إس إس كارني، وهي مدمرة من فئة أرلي بيرك شاركت في الحملة الأمريكية ضد الحوثيين الذين شنوا هجمات على حرب إسرائيل ضد حماس في قطاع غزة.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إن هجوم الحوثيين تضمن طائرات بدون طيار تحمل القنابل وصاروخا باليستيا واحدا مضادا للسفن.

قالت القيادة المركزية إن الولايات المتحدة شنت في وقت لاحق غارة جوية دمرت ثلاثة صواريخ مضادة للسفن وثلاثة قوارب بدون طيار تحمل القنابل.

وكان المتحدث باسم مليشيا أنصار الله الحوثيين في اليمن، يحيي سريع، قد أعلن أمس الثلاثاء، أنه تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة.

وقال المتحدث باسم مليشيات الحوثي، في بيان له عبر قناته على تليجرام، إن الحوثيون لن يترددوا في توسيع عملياتهم العسكرية ضد كافة الأهداف المعادية.

شار سريع إلى أنه لن يتم التوقف عن العمليات العسكرية في البحر الأحمر والبحر العربي، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.