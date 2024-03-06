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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مني زكي مؤسس مشارك.. HerStory Films حاضنة لصانعات الأفلام في الوطن العربي

مني زكي
مني زكي

أعلنت HerStory Films عن إطلاقها رسميًا، وهي أول كيان  متخصص  في إنتاج وتطوير أفلام لصانعات الأفلام في العالم العربي.

 

وهي نتاج شراكة بين رائدة الأعمال المخضرمة في مجال النشر مي عبد العظيم والنجمة الشهيرة منى زكي. 

تهدف HerStory Films إلى تغيير الأنماط السردية لصانعات الأفلام في المنطقة ونقل قصص المرأة العربية إلى العالم، ودعم أصواتهن، وتعزيز صناعة أفلام أكثر شمولاً.

 

مع التزامها العميق بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في السينما، تهدف شركة HerStory Films إلى إحداث طفرة في مشهد صناعة الأفلام في العالم العربي.

 

ويأتي تأسيس حاضنة صناعة الأفلام بالتعاون مع سفارة مملكة هولندا في مصرفي جوهر رسالة HerStory Films، وهو برنامج من شأنه رعاية ودعم صانعات الأفلام الناشئات. على مدار ثلاث سنوات، ستعمل حاضنة الأفلام على تطوير وإنتاج ستة أفلام قصيرة قائمة على إصدارين من الحاضنة، يعرض كل منها وجهات نظر وقصص فريدة للمرأة العربية.

 

تأتي هذه المبادرة عبر تمويل من سفارة مملكة هولندا في مصر، والتي تشارك رؤية HerStory Films لتمكين المرأة وتعزيز التنوع الثقافي عبر صناعة الأفلام. وحالياً، تم اختيار ٢٠ مشروع سينمائي ليتم تطويرهم من خلال الحاضنة، إلى جانب إنتاج ٣ أفلام قصيرة.

 

وأشاد سعادة السفير بيتر موليما، سفير مملكة هولندا في مصر، بإطلاق HerStory Films، قائلاً: "يشرفنا أن ندعم HerStory Films في مهمتها لتمكين صانعات الأفلام في العالم العربي. نؤمن بأهمية تكافؤ الفرص والتمثيل في صناعة السينما. لن يؤدي هذا التعاون إلى منح الفرصة لسماع رؤى النساء العربيات فحسب، بل سيعزز أيضاً التفاهم والتقدير بين الثقافات. ونتطلع إلى مشاهدة تأثير HerStory Films والقصص التي ستأسر الجماهير في جميع أنحاء العالم".

 

وأعربت منى زكي، المؤسس المشارك HerStory Films، عن سعادتها بهذا المشروع الرائد، قائلة: "يسعدني أن أكون جزءًا من HerStory Films وأن أساهم في تمكين المرأة في صناعة السينما العربية. لدينا وفرة من المواهب تنتظر من يكتشفها، وأنا واثقة أننا سنقدم هذه القصص المتنوعة إلى العالم عبرHerStory Films."

 

صناعة السينما صناعة الأفلام مشروع سينما تمكين المراة النساء العربيات منى زكى

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