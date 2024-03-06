عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منشور مثير من لاعب الأهلي البرازيلي السابق قبل نهائي كأس مصر.. شاهد

صدى البلد

شارك البرازيلي برونو سافيو، لاعب النادي الأهلي السابق، متابعيه ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب سافيو تعليقا على صورة نشرها من مشاركته في مباراة الأهلي والزمالك بالسوبر المصري: “ نرجو ان تفوز بالكلاسيكية كما هو الحال دائما”.  

مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.

الأهلي ضد الزمالك الأهلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك كأس مصر لاعب النادي الأهلي السابق نهائي كأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

البنك المركزي يقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق 

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رفض استئناف المستشار مرتضى منصور على حكم حبسه 3 أشهر بتهمة سب الخطيب

ترشيحاتنا

رئيس بنك مصر: موارد دولارية جديدة ستدخل الجهاز المصرفي بعد قرارات المركزي

لماذا وضع البنك المركزي سعرا عادلا للجنيه؟ خبير يوضح

البنك المركزى يوجه بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. رضا بين الطلاب والأهالي.. أولياء الأمور يؤكدون : أحسن من السنة اللي فاتت.. وخبير تربوي يكشف مزاياه

الأمن الوطني يكشف أخطر مخطط لتزوير "إقامات عناصر الإخوان الإرهابية".. خاص

إحالة المتهم بانهاء حياة اللواء اليمني بالقاهرة للمفتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحرك مفاجئ.. هل ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

مستشار الأمن الوطنى البحريني يتفقد عدة منشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

بسبب ميدو| تفاصيل استبعاد أحمد بلال من المنتخب.. وهذا ما قاله عن عبدالله السعيد

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجارة المخدرات في مصر| صور

فيديو

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ