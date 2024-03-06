منشور مثير من لاعب الأهلي البرازيلي السابق قبل نهائي كأس مصر.. شاهد

شارك البرازيلي برونو سافيو، لاعب النادي الأهلي السابق، متابعيه ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب سافيو تعليقا على صورة نشرها من مشاركته في مباراة الأهلي والزمالك بالسوبر المصري: “ نرجو ان تفوز بالكلاسيكية كما هو الحال دائما”.

مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.