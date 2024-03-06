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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز المشروعات لتطوير 4 مراكز طب أسرة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

وقع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بروتوكولا تعاونيا مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتطوير ورفع كفاءة عدد من مراكز طب الأسرة والوحدات الصحية بعدد من مراكز ومدن المحافظة وهم ( المنصوره - طلخا - السنبلاوين - بلقاس ) .


جاء ذلك بحضور المحاسب أيمن موسي مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالدقهليه ، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ، والأستاذ ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة .


وقال " مختار " أبعث برسالة شكر وتقدير لفخامة  الرئيس السيسي لإطلاقه مبادرة " مراكب النجاه " لمعالجة أسباب الهجره الغير شرعيه وخطرها علي المجتمع ، وحرصه علي حياة شباب مصر ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقها لبناء الجمهورية الجديدة.


واضاف المحافظ ان الدقهلية كانت في مقدمة المحافظات التي حرصت علي التفاعل الفوري مع مبادرة " مراكب النجاة " بالتعاون مع وزارة الهجره لمعالجة أسباب الهجره الغير شرعيه بمختلف مراكز ومدن المحافظة .
واوضح " مختار " بأن تكلفة أعمال التطوير الإجمالية 4 مليون جنيه منحة مقدمه من جهاز المشروعات لمعالجة الأسباب الجذرية للهجره غير الشرعيه ، حيث سيتم تطوير ورفع كفاءة كلا من ( مركز طب الأسرة بميت مزاح مركز المنصوره  - مكتب صحة ثاني بطلخا - الوحدة الصحية بالبشنيني مركز السنبلاوين - مركز طب الأسرة بالستاموني ) .
كما أوضح " المحافظ " بأن أعمال تطوير مراكز طب الأسرة والوحدات الصحيه سالفة الذكر ستعمل علي توفير خدمة صحية لعدد 99 الف مواطن وعدد 5,700 فرصة عمل .
واشاد " مختار " بدور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمشاركته في مبادرة " مراكب النجاة " ودعمه لتطوير مراكز طب الأسرة والوحدات الصحية بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الجمهورية الجديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر جهاز المشروعات الصغيرة مدير عام الشئون القانونية وزارة الهجرة وحده صحيه مشروعات الصغيرة والمتوسطة محافظ الدقهلية مبادرة مراكب النجاة ليو

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