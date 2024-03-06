جوميز يرفض الكشف عن ملامح التشكيل أمام الأهلي

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن موقف جوزيه جوميز من إعلان تشكيل الزمالك في نهائي كأس مصر.

وكتب عبر فيسبوك: “جوميز يرفض الكشف عن ملامح التشكيل للاعبين ويؤجل الإعلان حتى اللحظات الأخيرة من مباراة الأهلي”.

مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.