مفاجأة قوية.. وداعا IPhone وOppo وأهلا بهواوي وHonor

لم يسبق أن وصلت المنافسة في سوق الهواتف الذكية إلى حدتها الشديدة كما هي الآن، حيث تخوض العديد من العلامات التجارية معركة شرسة من أجل البقاء وكسب حصة سوقية في بيئة مشبعة، علاوة على ذلك، فإن التحديات الاقتصادية مثل التضخم، الذي يُشعر به في جميع أنحاء العالم، تجعل مساعيهم التجارية أكثر صعوبة.

تسلط دراسة حديثة لأبحاث السوق الضوء على هذا الوضع بشكل حي. وفقًا لشركة Counterpoint، شهدت مبيعات الهواتف الذكية في الصين انخفاضًا بنسبة 7٪ على أساس سنوي خلال الأسابيع الستة الأولى من عام 2024، وتواجه Apple و Oppo تحديات في المنافسة مع انخفاض بأكثر من 24٪. إليكم التفاصيل...

تراجع Apple بنسبة 24٪ في سوق الهواتف الذكية الصيني

في الصين، انخفضت مبيعات الهواتف الذكية خلال الأسابيع الستة الأولى من عام 2024 بنسبة 7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت علامات تجارية رائدة مثل Apple و OPPO و Vivo انخفاضًا مزدوجًا في المبيعات.

ووفقًا للتقرير، انخفضت مبيعات الهواتف الذكية الإجمالية في الصين بنسبة 7٪ في الأسابيع الستة الأولى من عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

خلال هذه الفترة، واجهت شركة Apple أكبر التحديات، حيث كانت الشركة تواجه مشاكل مماثلة في أسواق مختلفة لفترة طويلة، ومع ذلك، ساهم عودة هواوي إلى الواجهة وتشابه التصميم بين سلسلة iPhone 15 وسلسلة iPhone 14 في صعوبات Apple في السوق الصيني.

في حين أن العديد من العلامات التجارية تشهد انخفاضًا مشابهًا، تجد Oppo نفسها في وضع أسوأ من Apple، وشهدت الشركة انخفاضًا بنسبة 29٪ مقارنة بالأسابيع الستة الأولى من عام 2023.

وشهدت شاومي انخفاضًا بنسبة 7٪، وشهدت فيفو انخفاضًا بنسبة 15٪. من ناحية أخرى، يزدهر صديقان قديمان، وهما هواوي وهونر.

زادت هواوي مبيعاتها بنسبة 64٪ خلال هذه الفترة، بينما نمت مبيعات هونر بنسبة 2٪. بالنظر إلى الصورة الأكبر، تظهر هونر وفيفو كالثنائي الوحيد الذي حقق حصة سوقية أكبر مقارنة بالعام السابق.