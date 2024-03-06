مندوب الصومال بالجامعة العربية يدعو لموقف موحد لوقف الانتهاكات الإثيوبية بحق سيادة بلاده

أكد السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أهمية الاجتماع الأول لمجموعة العمل العربية الوزارية برئاسة جمهورية الصومال الفيدرالية، لبحث سبل دعم الموقف الصومالي الرافض للاتفاق الباطل الذي وقعته جمهورية اثيوبيا مع اقليم أرض الصومال في الاول من يناير 2024 ، مشددا على حرص الصومال على التنسيق مع الأشقاء العرب من خلال جامعة الدول العربية لبلورة موقف عربي موحد لوقف الانتهاكات الإثيوبية بحق سيادة الصومال على أراضيه.

ودعا مندوب الصومال بالجامعة العربية، إلى أهمية توحيد الجهود العربية لدعم الصومال في مساعيها للدفاع عن وحدة أراضيها وسيادتها، على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية ، لفضح التحركات الإثيوبية المخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية ، مؤكدا ضرورة تعزيز التضامن العربي مع جهود الحكومة الفيدرالية الصومالية لمواجهة تهديدات اثيوبيا التي تمس وحدة واستقرار الصومال.

ورحب مندوب الصومال بالجامعة العربية، بكافة الاجراءات والتحركات التي قامت بها الأمانة العامة للجامعة العربية لتنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية رقم (8988) لدعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وكذلك وفد الجامعة العربية رفيع المستوى الذي زار مقديشيو مؤخرا في رسالة قوية لدعم الصومال في جهوده لإرساء قواعد السلم والاستقرار في كافة أنحاء جمهورية الصومال الفيدرالية.

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها كل من مملكة البحرين، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والأمانة العامة للجامعة العربية، وعقدت اليوم بحضور الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول على هامش اجتماعات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (161) اليوم بالقاهرة.