عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مندوب الصومال بالجامعة العربية يدعو لموقف موحد لوقف الانتهاكات الإثيوبية بحق سيادة بلاده

اللجنة الوزارية العربية
اللجنة الوزارية العربية المعنية بالصومال

أكد السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أهمية الاجتماع الأول لمجموعة العمل العربية الوزارية برئاسة جمهورية الصومال الفيدرالية، لبحث سبل دعم الموقف الصومالي الرافض للاتفاق الباطل الذي وقعته جمهورية اثيوبيا مع اقليم أرض الصومال في الاول من يناير 2024 ، مشددا على حرص الصومال على التنسيق مع الأشقاء العرب من خلال جامعة الدول العربية لبلورة موقف عربي موحد لوقف الانتهاكات الإثيوبية بحق سيادة الصومال على أراضيه. 

 

ودعا مندوب الصومال بالجامعة العربية، إلى أهمية توحيد الجهود العربية لدعم الصومال في مساعيها للدفاع عن وحدة أراضيها وسيادتها، على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية ، لفضح التحركات الإثيوبية المخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية ، مؤكدا ضرورة تعزيز التضامن العربي مع جهود الحكومة الفيدرالية الصومالية لمواجهة تهديدات اثيوبيا التي تمس وحدة واستقرار الصومال.

 

ورحب مندوب الصومال بالجامعة العربية، بكافة الاجراءات والتحركات التي قامت بها الأمانة العامة للجامعة العربية لتنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية رقم (8988) لدعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وكذلك وفد الجامعة العربية رفيع المستوى الذي زار مقديشيو مؤخرا في رسالة قوية لدعم الصومال في جهوده لإرساء قواعد السلم والاستقرار في كافة أنحاء جمهورية الصومال الفيدرالية.

 

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها كل من مملكة البحرين، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والأمانة العامة للجامعة العربية، وعقدت اليوم بحضور الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط  في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول على هامش اجتماعات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (161) اليوم بالقاهرة.

اجتماعات مجلس الجامعة جامعة الدول العربية جمهورية الصومال الفيدرالية سيادة الصومال مجلس الجامعة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

توقف حركة بيع وشراء الدولار بالسوق الموازية.. وهذه قيمته في البنوك

رفض استئناف المستشار مرتضى منصور على حكم حبسه 3 أشهر بتهمة سب الخطيب

البنك المركزي يقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق 

ترشيحاتنا

كولر يعقد جلسة حاسمة بشأن اختيار مهاجمي مباراة كأس مصر.. تفاصيل

الغرف التجارية تحدد الآثار المتوقعة لقرارات البنك المركزي

نائبة: تحرير سعر الصرف يدفع لتراجع أسعار السلع واختفاء المضاربات نهائيا

تتصدره فلسطين.. بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية

شرف لنا تنظيمها بالسعودية.. تعليق ميدو على إقامة نهائي كأس مصر في المملكة

66 مستوطناً يقتحمون ساحات المسجد الأقصى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحرك مفاجئ.. هل ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

مستشار الأمن الوطنى البحريني يتفقد عدة منشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

بسبب ميدو| تفاصيل استبعاد أحمد بلال من المنتخب.. وهذا ما قاله عن عبدالله السعيد

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجارة المخدرات في مصر| صور

فيديو

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ