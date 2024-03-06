سوريا.. قتـ.لى ومصابين في هجوم لـ داعش على دير الزور

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بمقتل 4 من الدفاع المدني وإصابة مدنيين في هجوم يرجح أن تنظيم داعش نفذه في دير الزور .

وقال المرصد السوري إن 4 من عناصر “الدفاع الوطني” قتـ.لوا في هجوم نفذه مسلحون، يرجح أنهم تابعين لخلايا تنظيم “داعش”، في بادية كباجب بريف دير الزور الجنوبي، بعد بمحاصرتهم في المنطقة، أثناء جمعهما مادة “الكمأة”، واستهدافهم بالأسلحة الرشاشة.

ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، ما أدى إلى وقوع إصابات كبيرة في صفوف المدنيين أيضاً، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى الأسد لتلقي العلاج.

ووفقا للمعلومات التي حصل عليها نشطاء المرصد السوري، فإن 2 من القتلى من أبناء البوعزدين، وينحدران من قرية عياش بريف دير الزور الغربي، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الإيرانية، ويعملان ضمن صفوف ميليشيا الدفاع الوطني.

وتزامنا مع الاشتباكات، أقدمت خلايا “التنظيم” على حرق 11 سيارة في مكان الاشتباك، فيما توجهت ميليشيا لواء القدس والدفاع الوطني إلى مكان الحادثة كمؤازرة.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 172 قتيلاً منذ مطلع العام 2024،

وقبل قليل، قال المرصد السوري إن 3 عناصر من الميليشيات الموالية لإيران قتلوا بينهم 2 من جنسية غير سورية في استهداف طائرة مسيّرة مجهولة استهدفت آلية عسكرية للميليشيات في محيط مزار “عين علي” في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل ساعات إلى دوي انفجار عنيف سمع في ريف دير الزور الشرقي، ناجم عن استهداف مسيّرة مجهولة لألية عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية في محيط مزار “عين علي” في بادية الميادين، تزامنا مع حالة انتشار شهدتها المنطقة، وسط معلومات عن سقوط جرحى.