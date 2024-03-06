الكرملين يطالب الوكالة الذرية بالتنبيه بخطر الوضع بمحطة زابوريجيا

طالب المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تلفت انتباه المجتمع الدولي إلى الخطر المحتمل المتمثل في استهتار الجانب الأوكراني بمسؤولية السلامة النووية.

جاء ذلك خلال رده على سؤال لـ"روسيا اليوم" بشأن الوضع حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح بيسكوف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "ترى الوضع على أرض الواقع، وروسيا تستخدم اتصالاتها للفت انتباه الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طبيعة دورها في مطالبة الجانب الأوكراني بالتخلي عن قصف المحطة".

من جانبه، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي لوكالة "فرانس برس" خلال زيارته إلى سوتشي إن محطة الطاقة النووية في زابوريجيا لم تعمل "منذ فترة طويلة"، لذلك سيكون من الضروري "تقييم سلامتها عدة مرات".

وأشار بالقول إلى أن "هذه منطقة حرب. ومنطقة قتال نشطة".