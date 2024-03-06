صندوق النقد الدولي يرحب بخطوة البنك المركزي المصري الأخيرة في رفع الفائدة

رحب صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، بخطوة البنك المركزي المصري الأخيرة برفع سعر الفائدة لـ 6 %.

وأكد صندوق النقد الدولي، على أن السلطات المصرية أبدت التزامها بالعمل على برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح صندوق النقد، أن الاتجاه المتسارع نحو الاستثمارات الأجنبية وبيع الأصول في مصر من الخطوات الإيجابية.

كما أعلن صندوق النقد الدولي، عن تقديم حزمة تمويل لمصر بقيمة 8 مليارات دولار ارتفاعا من 3 مليارات دولار.

ولفت صندوق النقد الدولي، إلى أن الحزمة التمويلية للصندوق تهدف إلى الحفاظ على الاستدامة ومنظومة سعر الصرف.