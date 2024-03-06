خشية هجمات إرهابية.. إسرائيل تحذر من السفر قبل رمضان

أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تحذيرًا من أن “المنظمات الإرهابية ترى في شهر رمضان فرصة لتنفيذ هجمات وأعمال عنف.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، حذر المجلس الإسرائيلي من تصاعد الهجمات الإرهابية في شهر رمضان، مشددًا على الحذر من السفر قبل شهر رمضان.

وأوضح أن الجماعات الإرهابية مثل تنظيمي داعش والقاعدة تدعو أتباعها بشكل متزايد إلى تنفيذ هجمات، متوقعًا أن تستغل الحرب في غزة والتوترات بالمسجد الأقصى لتشجيع أنصارهم على مهاجمة أهداف إسرائيلية وغربية.

وفي الوقت نفسه، لم يغير مجلس الأمن القومي أي تحذيرات سفر موجودة إلى أي دولة.