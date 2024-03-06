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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صندوق النقد الدولي يعلن تقديم حزمة تمويل لمصر بقيمة 8 مليارات دولار

صدى البلد

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن تقديم حزمة تمويل لمصر بقيمة 8 مليارات دولار ارتفاعا من 3 مليارات دولار.

ولفت صندوق النقد الدولي، إلى أن الحزمة التمويلية للصندوق تهدف إلى الحفاظ على الاستدامة ومنظومة سعر الصرف.

ورحب صندوق النقد الدولي، بخطوة البنك المركزي المصري الأخيرة برفع سعر الفائدة لـ 6 %.

وأكد صندوق النقد الدولي، على أن السلطات المصرية أبدت التزامها بالعمل على برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح صندوق النقد، أن الاتجاه المتسارع نحو الاستثمارات الأجنبية وبيع الأصول في مصر من الخطوات الإيجابية.

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