"الشباب والرياضة": إطلاق أولى فعاليات القوافل الطبية التوعوية بمحافظة الأقصر

ذكرت وزارة الشباب والرياضة أنه تم إطلاق أولى فعاليات القوافل الطبية التوعوية بالقرى الأكثر احتياجًا وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الأقصر، وذلك من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية.



وأكد وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي اهتمام الوزارة بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تخدم النشء والشباب؛ انطلاقًا من اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالارتقاء والنهوض بتلك القري من خلال تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" وتنفيذ استراتيجية مصر للتنمية 2030.



وقال إن القوافل الطبية تشمل تنظيم ندوات توعية حول الإدمان وبعض الأمراض المزمنة، في إطار توجهات الدولة بمحاربة ظاهرة المخدرات والتوعية بالأمراض المزمنة.



وتم تنفيذ القافلة بمركز القرنة (مجمع العيادات بجوار الوحدة الصحية بالقرنة) بمحافظة الأقصر وشملت (الطب البشري - التوعية الصحية)، وذلك بالتعاون مع جامعة الأقصر.



وتضمنت القافلة تخصصات (الباطنة العامة - الجراحة العامة - الأطفال - أمراض النساء - أمراض المخ والأعصاب - الأمراض الصدرية - الأمراض المتوطنة والجهاز الهضمي - العظام - المسالك البولية - الرمد - الأنف والأذن والحنجرة).



فيما تم تجهيز الأدوية وتصنفيها وتوزيعها على المرضى بالمجان وتحويل بعض الحالات إلى مستشفى الأقصر الدولي لإجراء التحاليل والأشعة والعمليات الجراحية.



كما شملت القوافل الطبية حملات ومحاضرات توعية وتوزيع منشورات دعائية عن مخاطر الإدمان وطرق العلاج، وشملت محاضرات توعية عن التغذية السليمة للأطفال، وصحة المرأة والصحة الإنجابية وبعض الأمراض المزمنة، بجانب الإجراءات الاحترازية ضد الأمراض المعدية، وتنظيم الأسرةَ.

