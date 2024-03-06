عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"الشباب والرياضة": إطلاق أولى فعاليات القوافل الطبية التوعوية بمحافظة الأقصر

صدى البلد

ذكرت وزارة الشباب والرياضة أنه تم إطلاق أولى فعاليات القوافل الطبية التوعوية بالقرى الأكثر احتياجًا وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الأقصر، وذلك من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية. 


وأكد وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي اهتمام الوزارة بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تخدم النشء والشباب؛ انطلاقًا من اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالارتقاء والنهوض بتلك القري من خلال تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" وتنفيذ استراتيجية مصر للتنمية 2030.


وقال إن القوافل الطبية تشمل تنظيم ندوات توعية حول الإدمان وبعض الأمراض المزمنة، في إطار توجهات الدولة بمحاربة ظاهرة المخدرات والتوعية بالأمراض المزمنة.


وتم تنفيذ القافلة بمركز القرنة (مجمع العيادات بجوار الوحدة الصحية بالقرنة) بمحافظة الأقصر وشملت (الطب البشري - التوعية الصحية)، وذلك بالتعاون مع جامعة الأقصر. 


وتضمنت القافلة تخصصات (الباطنة العامة - الجراحة العامة - الأطفال - أمراض النساء - أمراض المخ والأعصاب - الأمراض الصدرية - الأمراض المتوطنة والجهاز الهضمي - العظام - المسالك البولية - الرمد - الأنف والأذن والحنجرة).


فيما تم تجهيز الأدوية وتصنفيها وتوزيعها على المرضى بالمجان وتحويل بعض الحالات إلى مستشفى الأقصر الدولي لإجراء التحاليل والأشعة والعمليات الجراحية. 


كما شملت القوافل الطبية حملات ومحاضرات توعية وتوزيع منشورات دعائية عن مخاطر الإدمان وطرق العلاج، وشملت محاضرات توعية عن التغذية السليمة للأطفال، وصحة المرأة والصحة الإنجابية وبعض الأمراض المزمنة، بجانب الإجراءات الاحترازية ضد الأمراض المعدية، وتنظيم الأسرةَ.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

تأييد حبس مرتضى منصور 3 أشهر في قضية سب الخطيب

قرار عاجل بشأن مرتضى منصور في سب وقذف موظفة

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

مطلعش فرح.. حقيقة زواج جورجينا وكريستيانو بعد إنجاب 5 أطفال

رئيس الوزراء: إجمالي قرض صندوق النقد يصل إلى 9 مليارات دولار

انتهاء السوق السوداء.. خبراء الاقتصاد يحددون مكاسب تحرير سعر الصرف

خشية هجمات إرهابية.. إسرائيل تحذر من السفر قبل رمضان

وزير الخارجية الموريتاني: دولنا في حاجة ماسة لتجاوز الخلافات وتعزيز التضامن العربي

صندوق النقد الدولي يعلن تقديم حزمة تمويل لمصر بقيمة 8 مليارات دولار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدادات مي فاروق لحفلها فى موسم الرياض |صور

ريم مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل

تحرك مفاجئ.. هل ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

مستشار الأمن الوطنى البحريني يتفقد عدة منشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

فيديو

الدولار يكسر حاجز 45 رسميًا .. مفاجأة في البنوك وطرح شهادات جديدة

رفع سعر الفائدة وطرح شهادة جديدة | ماذا يحدث في البنوك المصرية؟

بعضها بعمق 200 متر.. ظهور تشققات غامضة بجنوب طرابس تثير هلع الليبيين

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ