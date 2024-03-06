الدقهلية: مواعيد الغلق يوميًا الساعة الثانية صباحًا في رمضان

اكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه تقرر ان تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام، يومياً الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يومياً بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود تنفيذا للمادة الاولي من القرار الوزاري المشار اليه.

واوضح القرار في نص مادته الثانية "لا تخضع المواعيد المشار إليها كلٍ من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات "و في مادته الثالثة" بنشره في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 10/3/2024 وحتى نهاية أجازة عيد الفطر المبارك".

ووجه "مختار" لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء علي مستوي المحافظة بضرورة تفعيل لجان للمرور للتأكد من إلتزام أصحاب المحال بالمواعيد المقررة للغلق وذلك بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية خاصة في ظل خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين واكد علي التنسيق الكامل لغرف العمليات بالمراكز والمدن والاحياء مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة للمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد الغلق للمحلات خلال الشهر المبارك..

وناشد "مختار" أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بنطاق المحافظة ضرورة الإلتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة خلال تلك الفترة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.