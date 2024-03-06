البريد تحذر المواطنين من صفحات وهمية على مواقع التواصل تهدف لسرقة البيانات والبطاقات الائتمانية

حذرت الهيئة القومية للبريد، المواطنين من صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى سرقة البيانات والبطاقات الائتمانية.



وذكرت الهيئة ـ في بيان اليوم /الأربعاء/ ـ أن وحدة الرصد والمتابعة بالبريد المصري رصدت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم العلامة التجارية والشعارات الخاصة بالبريد المصري لتضليل المواطنين وسرقتهم، موضحة أن تلك الصفحات تَدعي قيام البريد المصري ببيع البعائث والطرود المهملة أو التي لم يتم تسليمها في مزاد وهمي نظير مبالغ مالية، وتطلب من المواطنين تحويل تلك المبالغ بهدف سرقة بيانات العملاء وبطاقاتهم الائتمانية.



وشددت الهيئة على المواطنين أن هذه الصفحات ليست تابعة له، وأن الإعلانات الكاذبة التي تروج لها تلك الصفحات بأسماء مشابهة أو قريبة من العلامة التجارية للبريد المصري لا تمت للبريد المصري بأية صلة، مؤكدا أن البعائث والطرود التي يتم عرضها على هذه الصفحات مزيفة ولا تتبع البريد المصري، وأن الطرود والبعائث التابعة للبريد المصري يحكمها شروط وضوابط طبقًا للقانون.



كما حذر البريد جميع المواطنين من التعامل مع تلك الصفحات المزيفة؛ حفاظًا على البيانات والأموال، علمًا بأنه يجري اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل المواطنين.

