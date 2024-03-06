افتتاح السوق الخيري "ست الستات المصرية" بجامعة المنصورة



افتتح الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة صباح اليوم الأربعاء 6 مارس فعاليات السوق الخيرى " ست الستات المصرية" و الذى ينظمه قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة بجامعة المنصورة بريادة الأستاذ الدكتور محمد عبد العظيم - نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، و بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى فى الفترة من ٦ - ١٠ مارس ٢٠٢٤ .

رافقه خلال الإفتتاح الأستاذ الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث و الأستاذة الدكتور أمينة شلبى مقرر المجلس القومى للمرأة بالدقهلية .

و أوضح الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر أن إقامة هذه المعارض تأتى تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتركيز على بناء الإنسان و الاستثمار في البشر و تحسين مستوى معيشة المواطنين والفئات الأكثر احتياجاً و توفير حياة كريمة لهم وفقا لرؤية مصر 2030.

مشيراً أن إنطلاق فعاليات هذا السوق يأتي في إطار المسئولية المجتمعية اللى تتبناها الجامعة و الإهتمام بإحياء الحرف التراثية و المنتجات و الأشغال اليدوية التى تنتجها السيدات المعيلات و العمل على تسويق منتجاتهم فى إطار الدور المنوط لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة .

مؤكداً حرص الجامعة على التعاون مع الجهات المختلفة و الهيئات و المؤسسات التي تهدف إلى إتاحة المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا بصفة دورية كأحد العوامل المؤثرة بشكل إيجابي على نمو الناتج المحلي و تحقيق التنمية الاقتصادية.وأشارت الأستاذة الدكتور أمينة شلبى أن معرض ست الستات المصرية هو سلسلة أسواق أو معارض لفرع المجلس القومي للمرأة يهدف الي تسويق منتجات يدوية للسيدات والفتيات بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة خاصة وأن الجزء الأكبر من هؤلاء السيدات من فئة السيدات المعيلات، كما يهدف لتشجيع الفتيات علي اقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر.

وتم التواصل مع الكليات لاختيار عناصر الطالبات ممن لديهن الرغبة في المشاركة بحيث تمثل نسبة ٢٥٪؜ من عارضات السوق من السيدات المعيلات والبالغ عددهم مايقرب من ٣٥ عارضة في مجالات الإكسسوار والكوروشيه والمأكولات والمكرميات والاعمال الفنية والمفارش ومنتجات ورش الريزن والديكوباج والملابس الرياضية والشنط مختلفة الخامات والمستويات لتناسب كل الاذواق.

الجدير بالذكر أن المعرض ينظم بالشراكة مع لجنة مبادرة اختار مشروعك بالجامعة تحت اشراف السادة منسقى المبادرة : أ.د المتولى أبو سريع رئيس اللجنة، أ.د عبير توكل مقرر اللجنة، أ/ شهيرة حامد المجلس القومى للمرأة، أ/ جيهان حافظ المجلس القومى للمرأة

ويستمر المعرض من ٦ الي ١٠ مارس تزامناً مع قدوم شهر رمضان الكريم واحتفالات المصريين بعيد الام

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