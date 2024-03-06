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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

السيسي يؤكد دعم مصر لموريتانيا وثقته الكاملة في رئيسها

صدى البلد

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس الموريتاني "محمد ولد الغزواني"، لتقديم التهنئة بمناسبة تولي موريتانيا رئاسة الدورة الجديدة للاتحاد الأفريقي.

وصرح الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد دعم مصر لموريتانيا وثقة سيادته الكاملة في حسن وفاء أخيه الرئيس الموريتاني بمسئوليات رئاسة الاتحاد، مشيراً إلى استعداد مصر لتقديم ما لديها من خبرات في هذا الصدد للأشقاء في موريتانيا، بما يعزز العمل الأفريقي المشترك على مختلف المستويات.

ومن جانبه؛ ثمن الرئيس الموريتاني اللفتة الكريمة من السيد الرئيس، مشدداً على حرص بلاده على التنسيق والتشاور الدائم مع  مصر في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين، وجرى في هذا الإطار تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيسان مواصلة فتح آفاق جديدة للتعاون بما يتفق مع تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين.

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