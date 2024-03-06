وزير المالية: نستهدف إعادة الاستقرار للاقتصاد المصري ووضعه في مسار إيجابي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي وفقا لما انتهت إليه المراجعة الأولى و الثانية لبرنامج الاصلاح، يستهدف إعادة الإستقرار للاقتصاد المصري ووضعه في مسار إيجابي.

وأضاف "معيط" خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن توقيع الاتفاق بين مصر و صندوق النقد الدولي، أن السياسية المالية ترتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي بموازنة العام المالي القادم في حدود 3.5 %، و تخفيض الدين تحت 90% من الناتج الاجمالي.



وأشار وزير المالية إلى، أن هناك استمرار للانضباط المالي ، واستمرار قدرة المالية العامة على الوفاء بالالتزامات الخاصة بها، بالإضافة إلى استمرار وجود حزم حماية إجتماعية لدعم الفئات التي تحتاج إليها.

ووجه الدكتور محمد معيط وزير المالية الشكر لفريق صندوق النقد الدولي على الجهد الذي بذل للوصول إلى الاتفاق.