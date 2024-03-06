عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية: نستهدف إعادة الاستقرار للاقتصاد المصري ووضعه في مسار إيجابي

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي وفقا لما انتهت إليه المراجعة الأولى و الثانية لبرنامج الاصلاح، يستهدف إعادة الإستقرار للاقتصاد المصري ووضعه في مسار إيجابي.

وأضاف "معيط" خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن توقيع الاتفاق بين مصر و صندوق النقد الدولي، أن السياسية المالية ترتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي بموازنة العام المالي القادم في حدود 3.5 %، و تخفيض الدين تحت 90% من الناتج الاجمالي.


وأشار  وزير المالية إلى، أن هناك استمرار للانضباط المالي ، واستمرار قدرة المالية العامة على الوفاء بالالتزامات الخاصة بها، بالإضافة إلى استمرار وجود حزم حماية إجتماعية لدعم الفئات التي تحتاج إليها.

ووجه الدكتور محمد معيط وزير المالية الشكر لفريق صندوق النقد الدولي على الجهد الذي بذل للوصول إلى  الاتفاق.

وزير المالية صندوق النقد الدولى أقتصاد المصري محمد معيط فائض أولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

بكره الصبح|إجراء جديد من الحكومة ينسف الغلاء ويخفض جميع أسعار السلع بالأسواق.. التفاصيل

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

تأييد حبس مرتضى منصور 3 أشهر في قضية سب الخطيب

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

ترشيحاتنا

بالورود| استقبال بعثة الأهلي بالسعودية قبل نهائي كأس مصر.. صور

صندوق النقد: الحزمة الجديدة المقدمة لمصر تستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار

30 مليون جنيه.. ضربة قوية لتجار الدولار بالسوق السوداء

بعد تخطيه الـ50 جنيه.. إلى أين يتجه سعر الدولار الفترة القادمة ؟

«ترامب» يلتقي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك .. ما السبب؟

لاعبو الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد أفشة قبل الوصول إلى السعودية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب شيفون.. حلا شيحة تثير الجدل بأحدث إطلالة

استعدادات مي فاروق لحفلها فى موسم الرياض |صور

ريم مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل

تحرك مفاجئ.. هل ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

فيديو

مطلعش فرح.. حقيقة زواج جورجينا وكريستيانو بعد إنجاب 5 أطفال

الدولار يكسر حاجز 45 رسميًا .. مفاجأة في البنوك وطرح شهادات جديدة

رفع سعر الفائدة وطرح شهادة جديدة | ماذا يحدث في البنوك المصرية؟

بعضها بعمق 200 متر.. ظهور تشققات غامضة بجنوب طرابس تثير هلع الليبيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ