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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأحمر الجريء.. درة تخطف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة درة، متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.

وظهرت درة، مرتدية فستانا جريئا أحمر اللون، أبرز جمالها وأنوثتها، واعتمدت تسريحة شعر تناسب إطلالتها الجريئة، مع مكياج ناعم، ووضعت الأحمر للشفاه.

أعمال الفنانة درة

من أهم أعمال درة ويتكون مسلسل "المتهمة" يتكون من 10 حلقات، ويشاركها البطولة الفنان دياب، ومها نصار وعلي الطيب وإخراج تامر نادي حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة، وتجسد درة خلال الأحداث شخصية نورهان التي تتعرض للعديد من المشاكل وهي متهمة بجريمة قتل تحاول الهروب منها طوال الأحداث.

معلومات عن درة

وفى سياق آخر، تعتبر درة هي ممثلة من العيار الثقيل والتي منذ أن  بدأت وهي تأثر في الجمهور وهي حاصلة على شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة، ودخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو.

شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي ومثلت عدة أدوار في السينما التونسية، بالإضافة إلى مشاركتها في أفلام عالمية.

كما شاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغ في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر “العار” 2010، و"الريان" وآدم" 2011.

الرعب والاثارة السينما التونسية السينما المصرية الفنان كاظم الساهر الفنانة درة الوطن العربي

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