«ترامب» يلتقي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك .. ما السبب؟

التقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك خلال الأيام الأخيرة، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، كانت تفاصيل الاجتماع الذي عٌقد بين الجانبين الأحد الماضي، قليلة ولم يكن من الواضح ما إذا كان ماسك ملتزمًا بتمويل حملة ترامب.

ووصف ماسك نفسه بأنه مستقل سياسيًا، رغم أنه أعرب في السنوات الأخيرة عن دعمه للجمهوريين ووجه انتقادات للديمقراطيين وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال ماسك إنه صوت سابقًا لصالح “بايدن”، لكنه نشر على منصة “إكس” في يناير الماضي، أنه لا يستطيع أن يرى نفسه يصوت لصالح بايدن مرة أخرى.

كما انتقد ماسك ترامب في بعض الأحيان، فغرد في عام 2022 قائلاً: “حان الوقت لكي يعلق ترامب قبعته ويبحر نحو غروب الشمس”.