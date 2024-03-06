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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أفلام عيد الفطر.. طرح البوستر الدعائى لـ فاصل من اللحظات اللذيذة

فاصل من اللحظات اللذيذة
فاصل من اللحظات اللذيذة

طرح المنتج كريم السبكي البوستر الدعائى الأول لفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد وهنا الزاهد استعداد لعرضه فى موسم عيد الفطر المقبل.

وتصدر البوستر كل من هشام ماجد بطل العمل وهنا الزاهد التى تجسد دور البطولة النسائية، بالإضافة إلى بيومي فؤاد ومحمد ثروت والطفل جان رامز.

 وعلق كريم السبكي على البوستر قائلا: توكلنا علي الله فيلم عيد الفطر فاصل من اللحظات اللذيذة.

ومن المفترض أن يشارك المطرب أحمد سعد فى هذا الفيلم بغناء الأغنية الدعائية له بالإضافة إلى أغاني يتم عرضها ضمن أحداث الفيلم.

هشام ماجد ينتظر عرض أشغال شقة 

وينتظر الفنان هشام ماجد عرض مسلسله الجديد أشغال شقة عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان 2024، في تناول درامي طريف وكوميدي لأجواء الأسر وتعاملها اليومي مع الخادمات وما يتبعها من مواقف.

وتنطلق الأحداث داخل منزل أسرة مصرية عادية تواجه أزمات لا حدود لها مع الخادمات مما ينعكس على حياة بطل العمل الذي يعمل طبيبا وزوجته التي تعمل مذيعة تليفزيونية ولديهما طفلان توأم.

مُسلسل "أشغال شقة" من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوي محمد علي، مصطفي غريب، وآخرين ومن تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

كريم السبكي هشام ماجد هنا الزاهد فاصل من اللحظات اللذيذة

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